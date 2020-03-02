Свердловские "справедливороссы" заявили, что 30 тысяч свердловчан не доживут до пенсии

Свердловские "справедливороссы" заявили о болевых точках пенсионной политики в России. По словам председателя свердловского отделения партии "Справедливая Россия" Андрея Кузнецова, в Свердловской области не доживут до выплаты пенсий десятки тысяч человек.

Как передает корреспондент Накануне.RU, по подсчетам экспертов, не доживут до пенсии 30 тысяч человек.

"Это очень серьезный вопрос. Это не популизм. Представьте, население целого города не доживет до пенсии", - отметил Кузнецов.

Кроме того, на руки людям, получающим пенсии, не попадет полмиллиона рублей на период 8 лет, в частности до 2028 года.

Политическая партия "Справедливая Россия" в данный момент просит вернуть прежний пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.