12 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
снег, снегопад, буря (2018) | Фото:Накануне.RU

Минувшая зима признана самой теплой в истории Свердловской области

Минувшая зима оказалась самой теплой в истории метеорологических наблюдений в Свердловской области. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра.

Так, в Екатеринбурге средняя температура за декабрь-февраль составила всего -6,3 градуса, что на 7 градусов выше климатической нормы и на 1,8 градуса теплее прежних рекордно теплых зим 1982-83 и 2003-04 годов. Тогда средняя температура составила -8,1 градус.

При этом количество выпавших зимой осадков составило 116% от нормы. А число дней с плюсовыми значениями температуры составило 9-11 при норме в 1-2 дня.

Снегопад(2019)|Фото: Накануне.RU

Как отмечают синоптики, в первой половине текущей недели погода на Урале существенно не изменится, а во второй половине вероятно кратковременное понижение температуры. Оттепель прекратится 5-6 марта, когда ночью подморозит до -8-15 градусов. При этом значительных осадков не ожидается.

Напомним, на днях глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал две недели на уборку города от снега. Потом мэр пообещал лично проехать по районам с проверкой.

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Минувшая зима признана самой теплой в истории Свердловской области

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Теги: зима, снег, погода, история, Средний Урал



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