12 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Киеве негодуют: Украина выменяла у ДНР человека, который избивал украинцев

Украинский журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж и обменянный 29 декабря 2019 года, заявил, что Украина получила от Донбасса в рамках обмена человека, который избивал украинцев в тюрьме. Об этом он написал в Facebook.

По словам Асеева, освобожденный Евгений Бражников избивал его лично. Асеев подал на него заявление в СБУ, но пока результатов нет. А Бражникова пытались избить другие освобожденные прямо во время обмена, но его спасли военные и под конвоем СБУ доставили в Киев.

Два года назад Украина выменяла Алексея Кускова, который тоже избивал украинцев. И он до сих пор на свободе, что тоже возмущает Асеева.

Украинские СМИ пишут, что Бражников - бывший милиционер и активный участник Русской весны. На самом деле он был замдиректора Донецкого энергозавода. В 2018 году осужден в ДНР на 8 лет за незаконное приобретение, хранение, перевозку оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. У него были найдены фальшивые удостоверения различных министерств и ведомств ДНР, поддельные паспорта, автомобильные номера, фальшивые печати.

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В Киеве негодуют: Украина выменяла у ДНР человека, который избивал украинцев

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Теги: Украина, ДНР, обмен



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