На Ямале семьи не могут использовать маткапитал в районах, где стоят только деревянные дома

На Ямале семьи сталкиваются с трудностями при попытке улучшить жилищные условия с помощью регионального материнского капитала, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело в том, что с 1 января изменились правила использования средств регионального семейного капитала.Теперь средства нельзя использовать для покупки жилья за пределами автономного округа, а также жилья в деревянном доме.

Как сообщил депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин в своей группе "Работа на Север", одна из семей получила свидетельство на материнский (семейный) капитал в декабре 2018 г. на сумму 350 тыс. руб. Узнав из СМИ о планируемом увеличении размера маткапитала, семья приняла решение дождаться наступления нового года, рассчитывая улучшить свои жилищные условия.

"Жители продали имевшуюся у них квартиру, подобрали вариант нового жилья большей площади, внесли задаток, заключили договор и решили оформить покупку в новом году с учетом индексации. И уже в новом году узнали о том, что не могут использовать средства регионального материнского капитала для покупки жилья в деревянном доме. Семья справедливо отмечает, что в микрорайоне "Обской" в городе Лабытнанги вообще нет ни одного дома в капитальном исполнении - все дома деревянные. А жилье в капитальном исполнении в других районах города значительно дороже по стоимости", - сообщил парламентарий.

По его словам, еще несколько семей обратились к нему с этим вопросом. Иван Вершинин направил в адрес регионального правительства предложение изменить механизм использования средств регионального материнского капитала. Парламентарий попросил дать возможность ямальцам, которые получили материнский сертификат до 1 января 2020 г. использовать маткапитал по старым правилам.



"Смысл предложения в том, чтобы дать возможность гражданам, начавшим оформление сделок до вступления в силу изменений использовать средства регионального материнского капитала" - также депутат предложил усилить информирование жителей о готовящихся изменениях.

Однако предложения не были поддержаны. Было отмечено, что граждане, которые решили использовать средства маткапитала до 31 декабря 2019 г. могут распоряжаться средствами без учета изменений. Остальные вынуждены следовать новым правилам. При этом информация об изменениях, по мнению региональных властей, была максимально доступной и открытой.

"Конечно я понимаю логику коллег из органов исполнительной власти. Деревянный фонд - головная боль не только нашего региона. Он быстрее приходит в негодность, менее безопасен с точки зрения пожарной безопасности. Общий курс, взятый на расселение деревянного фонда, на мой взгляд верный. Но, с другой стороны, за последние годы на фоне действия жилищных программ, стоимость вторичного капитального жилья в округе растет "как на дрожжах", в ряде муниципалитетов (например в Новом Уренгое) ценник жилья просто зашкаливает. Есть масса нареканий и с точки зрения качество возводимого жилья в капитальном исполнении. Уже неоднократно слышал от северян, что уж лучше они будут в проверенной теплой "своей" деревяшке коротать век, чем переселяться в дома капитальном исполнении, возведенные абы как. Такая точка зрения тоже существует", - посетовал парламентарий, отметив, что готов и дальше помогать семьям, которые столкнулись с трудностями.