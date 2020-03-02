12 Сентября 2020
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Общество Курганская область
автобус, ПАЗ, пазик (2019) | Фото:Накануне.RU

Водители пассажирских автобусов в Кургане очень часто нарушают правила дорожного движения и ездят без медосмотров

Водителей пассажирских автобусов уличили в нарушении правил дорожного движения - 28 февраля сотрудники городской ГИБДД провели рейд "Маршрутка".

Из 220 автобусов, которые проверили полицейские, в более чем 40 случаев были выявлены нарушения - 41 водитель привлечен к административной ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, характер нарушений разный - несоблюдение требований перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части; нарушение установленных нормативными правовыми актами РФ требований к использованию тахографа; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Также водители не пристегивались ремнями безопасности, не включали световые приборы, у некоторых не был пройден обязательный предрейсовый медосмотр.

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Водители пассажирских автобусов в Кургане очень часто нарушают правила дорожного движения и ездят без медосмотров

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Теги: автобус, Курган, Маршрутка, ГИБДД



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