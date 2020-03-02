12 Сентября 2020
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флаг России, флаг Литвы, блин, масленица, пожарные (2020) | Фото: 72.mchs.gov.ru

Ялуторовские пожарные попытались испечь блин в цветах российского триколора, но получился флаг Литвы

Ялуторовские пожарные на Масленицу испекли трехметровый блин. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения МЧС в таком кулинарном поединке спасатели приняли участие впервые.

По задумке, блин должен был быть окрашен в цвета флага России, однако, судя по фотографиям, у спасателей получился флаг Литвы. Цвета блина получились: желтый, зеленый и красный. Также сотрудники 24-го пожарно-спасательного отряда не смогли перевернуть его без повреждений. Однако, после дегустации, жюри дало команде огнеборцев второе место.

флаг России, флаг Литвы, блин, масленица, пожарные(2020)|Фото: 72.mchs.gov.ru

флаг России, флаг Литвы, блин, масленица, пожарные(2020)|Фото: 72.mchs.gov.ru

Как уточняют в МЧС, в других состязаниях пожарным не было равных. В древней молодецкой забаве "стенка на стенку", "стена" огнеборцев была несокрушима, при штурме снежной крепости пожарные также были объявлены "царями горы". Также победу спасатели одержали в традиционной народной игре хоккей на валенках.

Напомним, Масленичные гуляния прошли в это воскресенье.

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Ялуторовские пожарные попытались испечь блин в цветах российского триколора, но получился флаг Литвы

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Теги: флаг России, флаг Литвы, блин, масленица, пожарные



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