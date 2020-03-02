12 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Путин объяснил, зачем России нужно гиперзвуковое оружие, если она не собирается ни с кем воевать

Российский президент Владимир Путин рассказал о целях создания новых видов вооружений. "Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать", - заявил глава государства в интервью ТАСС. Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, считает он.

Глава государства подчеркнул, что американцы создавали свою систему противоракетной обороны, чтобы "нарушить эту стратегическую стабильность и стратегический баланс". По его словам, в Вашингтоне полагали, "что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия".

"Но создав эти современные [гиперзвуковые] комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем, - отметил Путин. - Это принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности".

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Путин объяснил, зачем России нужно гиперзвуковое оружие, если она не собирается ни с кем воевать

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Теги: гиперзвуковое оружие, владимир путин, вооружение



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