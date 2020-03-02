В Греции по запросу России задержан экс-командир "Айдара"

Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, задержание произошло на границе Болгарии и Греции. Вместе с ним беременная жена и маленький ребенок. Он опасается, что приедут российские силовики, чтобы его арестовать. Он просит украинское посольство предоставить ему защитника.

"Для кого мы воевали, чтобы чума российская не пошла в еврозону", - негодует нацист.

В России Мельничук был осужден еще в 2014 году. Басманный суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. На сайте Следственного комитета РФ указано, что он принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Интересно, что Мельничук под следствием и на Украине. В 2015 году генпрокуратура страны возбудила уголовное производство против него по подозрению в организации похищения экс-главы "Укрспирта" Михаила Лабутина. Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности. За него был внесен необходимый залог.