Глава Минэка РФ и полпред президента отменили участие в "Большом открытом диалоге" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоится бизнес-форум "Большой открытый диалог". Ранее предполагалось, что участие в нём примут полпред президента в УрФО Николай Цуканов и министр экономического развития России Максим Решетников, однако, как передает корреспондент Накануне.RU, из опубликованной окончательной программы следует, что они не посетят мероприятие. По некоторым данным, 3 марта Цуканов может принять участие в заседании суда по уголовному делу о клевете в отношении пиарщика Ярослава Ширшикова. Заявления, из-за которых его судят, касались майских "скверных протестов" в Екатеринбурге и лично полпреда. Однако источник Накануне.RU опроверг визит наместника президента в суд.

"Большой открытый диалог" – публичная дискуссия между профильными руководителями исполнительных органов власти региона и предпринимателями. Цель – обсуждение и дальнейшее решение актуальных и острых вопросов регионального бизнеса. Впервые он прошёл 19 ноября 2019 г. в Екатеринбурге в "Точке кипения". Тогда представители бизнеса задали вопросы профильным руководителям региональных органов власти.

Новый "диалог" состоится в "Синара-центре" 3-4 марта. Темами разговора станут, в частности, результаты и достижения в развитии инвестиционного климата Свердловской области, перспективные планы улучшения и упрощения государственных процедур для предпринимателей. Также участники обсудят развитие предпринимательского климата в России.