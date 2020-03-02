12 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
автобус, общественный транспорт, пассажиры, сиденья (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти создают новое учреждение по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе

Власти региона создают областное государственное казенное учреждение "Организатор перевозок Челябинской области". Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Учредителем нового учреждения выступает региональный миндортранс. Штатная численность сотрудников утверждена в количестве 89 человек. Основной целью деятельности учреждения будет организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Челябинска, Копейска и Сосновского района.

Также распоряжением утвержден перечень мероприятий по созданию "Организатора перевозок Челябинской области". В частности, до 5 марта необходимо утвердить устав учреждения и структуру, до 12 марта зарегистрировать организацию, а до 18 марта открыть лицевой счет.

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Власти создают новое учреждение по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе

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Теги: общественный транспорт, автобусы, перевозки,



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