"Зачем рисковать? Поработаю из дома". В Екатеринбурге депутат добровольно ушел на карантин после поездки в Италию

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев после прибытия из Италии посадил себя на добровольный карантин до 15 марта, о чем он сообщил на своей странице в "фейсбуке". На этот период все встречи и мероприятия отменяются, сам же депутат будет работать из дома.

Как рассказал Константин Киселев журналисту Накануне.RU, он прекрасно себя чувствует, а карантин - это лишь мера предосторожности.

"Когда ты видишь, что каждый десятый чихает или кашляет, а маски всего на двух процентах людей, то становится опасно. У нас были и маски, и средство для обработки рук на основе спирта, но лучше все-таки перестраховаться", - поясняет депутат городской думы.

Константин Киселев также сообщил, что уже обратился в соответствующие инстанции для проверки всей группы, прибывшей из Италии (включая его самого и его жену), на предмет заражения, однако ему сообщили о том, что Италия не входит в список опасных стран, а потому необходимо дождаться проверки от Роспотребнадзора. На данный момент депутат все еще не сдал анализы, однако он не удивится, если проверка состоится только спустя неделю. По его словам, москвичей, прибывших домой из Италии 23 февраля, службы Роспотребнадзора начали проверять только сейчас.

В связи с этим, депутат и принял решение о добровольном карантине. По его словам, это не особо скажется на его работе, так как у него есть возможность осуществлять всю необходимую деятельность из дома.

"Зачем рисковать? За себя я не боюсь, но для чего рисковать чужим здоровьем? Это, мне кажется, недопустимо", - заявляет Константин Киселев.