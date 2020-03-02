12 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2006) | Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

Минздрав Прикамья не подтвердил информацию депутатов о закрытии отделений в Александровской больнице

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали обращение депутатов Александровска о "безвозвратном уничтожении Александровской городской больницы", передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент отделение терапии и неврологии в поселке Всеволодо-Вильва работают в прежнем режиме.

"Заявления и приказа об их закрытии - нет. Оборудование и койки из больницы никуда не вывозятся. Задача руководства на сегодня - организовать доступность и качество медицинской помощи в Александровском районе с сохранением всех рабочих мест медицинского персонала. О планах - говорить преждевременно", - подчеркнули в минздраве, добавив, что руководство больницы в настоящий момент анализирует состояние зданий и сооружений в Александровском районе, диагностическое оборудование, а также прорабатывает вопросы оказания помощи онкологическим пациентам.

Напомним, ранее в группе "Альянс врачей Пермского края" было опубликовано обращение, подписи под которым поставили восемь депутатов городской думы.

В обращении было сказано, что 25 февраля 2020 г. руководством Березниковской городской больницы было объявлено о полной ликвидации в Александровской городской больнице неврологического отделения (поселок Всеволодо-Вильва), хирургического отделения, отделения реанимации. Четыре месяца назад было ликвидировано психиатрическое отделение.

Добираться до березниковской больницы жителям Александровска далеко, неудобно и дорого. Расстояние до Березников составляет 60 километров. При этом прямых рейсов нет - есть только проходящие маршрутки, в которых цена поездки составляет 250 руб.

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Минздрав Прикамья не подтвердил информацию депутатов о закрытии отделений в Александровской больнице

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Теги: Альянс врачей, оптимизация, больница, обращение, депутаты, подписи



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