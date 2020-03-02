Жителя Екатеринбурга, выбросившего из окна пса Гуффи, будут принудительно лечить

В Екатеринбурге передано в суд дело 33-летнего мужчины, которому вменяется жестокое обращение с животным. Его будут принудительно лечить.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 декабря 2018 года: пьяный екатеринбуржец, находясь в квартире на девятом этаже, схватил собаку по кличке Гуффи и выбросил ее из окна на улицу. В результате несчастный пес погиб.

Согласно заключению экспертов, мужчина имеет психическое расстройство. В тот момент он не мог понимать значения своих действий и руководить ими.

Сейчас уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Там будет решен вопрос о применении к живодеру принудительных мер медицинского характера.