12 Сентября 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

В Приморье всех авиапассажиров из Южной Кореи отправляют на карантин

В аэропорту Владивостока проводят тщательный медосмотр всех, кто прибывает из Южной Кореи.

По распоряжению Роспотребнадзора, пассажиры, прибывшие из азиатских стран, в том числе из Кореи, обязаны находиться в изоляции определенное количество дней под медицинским наблюдением.

Также они должны дважды в сутки измерять температуру тела и вести температурный лист, который необходимо ежедневно показывать врачам, сообщает Regnum.

В Южной Корее на 2 марта зафиксировали 476 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших превысило четыре тысячи человек. Число погибших возросло до 26.

Ранее Минздрав призывал воздержаться от посещения стран, где складывается наиболее неблагополучная обстановка по коронавирусу - это Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

29 февраля восьмерых туристов госпитализировали в Санкт-Петербурге по возвращении из Италии.

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В Приморье всех авиапассажиров из Южной Кореи отправляют на карантин

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Теги: приморье, южная корея, коронавирус, карантин



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