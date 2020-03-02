"Без паники". В КГСХА рассказали о переводе выпускников-дипломников в другие вузы в связи с лишением аккредитации

В Курганской сельскохозяйственной академии имени Мальцева прокомментировали ситуацию с лишением аккредитации по специальности "Экономическая безопасность".

Напомним, студенты-дипломники, которые учились на коммерческой основе по этому направлению, были в панике и не знали как и, главное, где будут защищать свои дипломы. Студенты боялись, что пять лет обучения и деньги, потраченные на него, просто уйдут "в трубу". В своих беседах между собой вузовцы считали, что сейчас самое время перевестись в другой университет или институт, однако такие затраты лягут на сельхозакадемию.

Как рассказала Накануне.RU и.о. проректора по учебной работе КГСХА Минзаля Арсланова, вуз получил пока отрицательное на сегодняшний день заключение Рособрнадзора по специальности "Экономическая безопасность".

"На этой неделе мы будем ждать приказа Рособрнадзора, где будет прописан отказ в государственной аккредитации. Есть приказ Министерства образования и науки РФ №957, в соответствии с которым при лишении госаккредитации урегулирован порядок перевода в другие вузы. После выхода приказа мы начнем уведомлять студентов через интернет и лично каждого письменно, через родителей, которые являются заказчиками услуг - после этого начнем процедуру перевода. Мы в течение трех месяцев должны этот перевод осуществить со дня издания приказа", - отметила Арсланова.

По ее словам, работа идет без паники, идет согласование с вузами.

"Учитывая этот приказ, перечень вузов, куда мы сможем перевести студентов, будет зависеть от нашего учредителя - Министерства сельского хозяйства РФ", - добавила и.о. проректора.

Одна из студенток-дипломниц ранее рассказала, что некоторые студенты якобы уже успели перевестись в Курганский государственный университет.

Накануне.RU продолжит следить за ситуацией в вузе.