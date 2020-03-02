"Без паники". В КГСХА рассказали о переводе выпускников-дипломников в другие вузы в связи с лишением аккредитации

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Курганская область
КГСХА (2019) | Фото:Накануне.RU

"Без паники". В КГСХА рассказали о переводе выпускников-дипломников в другие вузы в связи с лишением аккредитации

В Курганской сельскохозяйственной академии имени Мальцева прокомментировали ситуацию с лишением аккредитации по специальности "Экономическая безопасность".
Читайте также:

Напомним, студенты-дипломники, которые учились на коммерческой основе по этому направлению, были в панике и не знали как и, главное, где будут защищать свои дипломы. Студенты боялись, что пять лет обучения и деньги, потраченные на него, просто уйдут "в трубу". В своих беседах между собой вузовцы считали, что сейчас самое время перевестись в другой университет или институт, однако такие затраты лягут на сельхозакадемию.

Как рассказала Накануне.RU и.о. проректора по учебной работе КГСХА Минзаля Арсланова, вуз получил пока отрицательное на сегодняшний день заключение Рособрнадзора по специальности "Экономическая безопасность".

"На этой неделе мы будем ждать приказа Рособрнадзора, где будет прописан отказ в государственной аккредитации. Есть приказ Министерства образования и науки РФ №957, в соответствии с которым при лишении госаккредитации урегулирован порядок перевода в другие вузы. После выхода приказа мы начнем уведомлять студентов через интернет и лично каждого письменно, через родителей, которые являются заказчиками услуг - после этого начнем процедуру перевода. Мы в течение трех месяцев должны этот перевод осуществить со дня издания приказа", - отметила Арсланова.

По ее словам, работа идет без паники, идет согласование с вузами.

"Учитывая этот приказ, перечень вузов, куда мы сможем перевести студентов, будет зависеть от нашего учредителя - Министерства сельского хозяйства РФ", - добавила и.о. проректора.

Одна из студенток-дипломниц ранее рассказала, что некоторые студенты якобы уже успели перевестись в Курганский государственный университет.

Накануне.RU продолжит следить за ситуацией в вузе.

Уведомление об истечении срока действия Свидетельства о государственной аккредитации(2020)|Фото: ksaa.zaural.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Без паники". В КГСХА рассказали о переводе выпускников-дипломников в другие вузы в связи с лишением аккредитации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Курган, КГСХА, вуз, образование, аккредитация, Экономическая безопасность, перевод, Минзаля Арсланова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.03.2020 21:24 Мск "Как мы будем защищать дипломы?" В Курганской сельхозакадемии не аккредитовали направление "Экономическая безопасность"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети