Мишустин заявил о влиянии коронавируса на новый бюджет

Российский премьер-министр Михаил Мишустин считает, что коронавирус окажет влияние на бюджет ближайших лет и призвал учесть этот фактор при формировании нового бюджета на три года. Впрочем, по его словам, есть и другие риски. Об этом глава кабмина сообщил на еженедельном совещании с министрами.

Накануне президент России Владимир Путин заявил на совещании в аэропорту Пулково, что в стране делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, а ситуация в целом находится под контролем.

До сих пор в России было выявлено два случая заболевания коронавирусом, накануне стало известно о пациенте столичной больницы, у которого подозревают наличие вируса, но его тесты пока не готовы.