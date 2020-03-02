На челябинской птицефабрике обнаружен птичий грипп

На птицефабрике "Челябинская" обнаружили вирус птичьего гриппа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсельхоза, генетический материал вируса гриппа птиц тип А (субтип Н9 низкопатогенный вирус) был выявлен 19 февраля. Больная птица была уничтожена, проведены все мероприятия, которые позволили избежать распространения заболевания.

В ведомстве подчеркнули, что выявленное заболевание не представляет опасности для людей. Работа предприятия продолжается в рабочем режиме.