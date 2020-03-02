В Иркутске за взятку арестовали высокопоставленного чиновника Россельхознадзора

В Иркутске суд арестовал заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, который обвиняется в получении взятки от предпринимателя.

По версии следствия, 28 февраля чиновник получил 160 тыс. рублей за б выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.

Чиновник был задержан вместе с другими должностными лицами. Возбуждено уголовное дело.

В ходе обысков в кабинете одного из подозреваемых обнаружен кокаин, передает Regnum.

В прошлом году против зампредседателя Иркутского областного суда было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

По данным СК, в 2017 году обвиняемый через посредника получил две взятки на общую сумму 200 тыс. рублей в обмен на вынесение им два постановления об отмене вердиктов нижестоящих судов и прекращении производств по делам об административных правонарушениях, касающихся вождения транспорта в нетрезвом виде и отказа от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.