В пригороде Манилы бывший охранник торгового центра захватил в нем 30 заложников

Вооруженный мужчина захватил несколько десятков людей в популярном торговом центре в городе Сан-Хуан, располагающемся восточнее Манилы – столицы Филиппин.

По разным данным, в центре V-Mall в торговом районе Гринхиллс в заложниках находится от 20 до 30 человек. Уже точно известно об одном погибшем – он был застрелен нападавшим и скончался по дороге в больницу.

Тысячи покупателей, находившихся в момент нападения в торговом центре, в панике покинули здание.

По неподтвержденной информации, захватчик ранее работал в этом торговом центре охранником, он был уволен несколько дней назад. Требований никаких мужчина пока не выдвигал.

По данным полиции, напавший пытался убедить других охранников присоединиться к нему. Также есть данные, что у мужчины могут быть с собой гранаты.

Это уже не первое подобное нападение на торговый центр в Юго-Восточной Азии за последнее время.

Так, 8 февраля 2020 года в городе Накхонратчасима (провинция Накхонратчасима, Таиланд) 31-летний старший сержант Вооружённых сил Таиланда Джакрапант Томма, дезертировавший с военной базы, расстреляв своих сослуживцев, позже открыл беспорядочную стрельбу по гражданским лицам у торгового центра "Terminal 21", затем захватив в заложники 16 человек. В результате действий преступника погибли по меньшей мере 29 человек и ещё более 63 получили ранения. В конечном итоге нападавший был убит в перестрелке с сотрудниками полиции.