На Среднем Урале за вымогательство осужден бывший специалист Фонда капитального ремонта

Суд на Среднем Урале вынес приговор бывшему главному специалисту отдела регионального Фонда капитального ремонта. Он занимался вымогательством.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с октября 2018 года мужчина вымогал денежные средства у руководителя организации, проводившей работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Деньги он требовал за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по форме КС-2.

Изначально главный специалист незаконно получил от директора 378 тыс. руб. Затем последний обратился в УФСБ по Свердловской области и под контролем силовиков передал вымогателю еще 150 тыс. руб., после чего тот сразу был задержан.

В ходе следствия сотрудник Фонда капремонта полностью признал свою вину. Первоуральский городской суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в суд было передано дело о многомиллионных "откатах" в свердловском фонде содействия капремонту.