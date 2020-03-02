12 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
жители Академ Riverside записали обращение к Наталье Котовой (2020) | Фото: vk.com/cheldeputy

В Челябинске жители "Академ Riverside" просят Котову достроить дорогу, которую ждут семь лет

Жители челябинского микрорайона "Академ Riverside" записали видеообращение к главе города Наталье Котовой, в котором просят достроить улицу Наркома Малышева, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жителей, они устали ходить по грязи и лужам. В 2013 году застройщик передал в администрацию проект этой улицы, но за семь лет она так и не была достроена.

"Мы каждый день утопаем в грязи, после каждого дождя здесь лужи, автолюбители ломают подвеску на бесконечных ямах на этой улице. Мы настаиваем на том, чтобы достроить улицу Наркома Малышева в 2020 году. Мы просим срочно организовать здесь временный пешеходный проход", - говорит депутат Калининского района Николай Ольховский.

жители Академ Riverside записали обращение к Наталье Котовой(2020)|Фото: vk.com/cheldeputy

По словам депутата, мэрия каждый год обещает достроить улицу. Так, в прошлом году жителям пообещали, что в 2020 году работы будут проведены, но несколько дней назад они узнали, что нет никаких планов по достройке улицы Наркома Малышева в 2020 году и нет никаких гарантий, что это произойдет и в 2021 году.

"Мы устали от обещаний. Администрация Челябинска, Наталья Петровна, мы просим — хватит обещаний! Покажите действиями, что вы заботитесь и о нас тоже", - подчеркнули жители.

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В Челябинске жители "Академ Riverside" просят Котову достроить дорогу, которую ждут семь лет

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Теги: Наталья Котова, дорога, строительство, обращение,



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Развитие сюжета:

Ранее 02.03.2020 12:06 Мск После жалоб жителей в челябинском микрорайоне "Академ Riverside" построят временную дорогу

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