В Челябинске жители "Академ Riverside" просят Котову достроить дорогу, которую ждут семь лет

Жители челябинского микрорайона "Академ Riverside" записали видеообращение к главе города Наталье Котовой, в котором просят достроить улицу Наркома Малышева, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жителей, они устали ходить по грязи и лужам. В 2013 году застройщик передал в администрацию проект этой улицы, но за семь лет она так и не была достроена.

"Мы каждый день утопаем в грязи, после каждого дождя здесь лужи, автолюбители ломают подвеску на бесконечных ямах на этой улице. Мы настаиваем на том, чтобы достроить улицу Наркома Малышева в 2020 году. Мы просим срочно организовать здесь временный пешеходный проход", - говорит депутат Калининского района Николай Ольховский.

По словам депутата, мэрия каждый год обещает достроить улицу. Так, в прошлом году жителям пообещали, что в 2020 году работы будут проведены, но несколько дней назад они узнали, что нет никаких планов по достройке улицы Наркома Малышева в 2020 году и нет никаких гарантий, что это произойдет и в 2021 году.

"Мы устали от обещаний. Администрация Челябинска, Наталья Петровна, мы просим — хватит обещаний! Покажите действиями, что вы заботитесь и о нас тоже", - подчеркнули жители.