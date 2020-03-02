Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в ОАЭ

Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты, об этом сообщил РИА Новости глава компании Адиль Ширинов.

"Достаточно серьезная квота. Но пока мы ограничены в возможностях поставок. Для нас крайне важно, опять-таки, качество продукта, который мы туда будем отдавать", - сказал он.

В ОАЭ уже ездит один автомобиль Aurus Senat Limousine, который был передан Минпромторгом РФ высшему руководству страны в тестовую эксплуатацию год назад на выставке Defexpo.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в 2021 году начнутся продажи модели Senat. Мантуров отметил, что коммерческая реализация автомобилей Aurus началась в небольших объемах в 2019 году.

Напомним, авто серии "Кортеж" (торговая марка Aurus) был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии – седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.

Ранее сообщалось о смене руководства производителя "Кортежа". Также часть команды менеджеров покинули свои должности. По данным СМИ, заявленный им план начать продажу серийных седанов Aurus Senat в первом квартале 2019 года, а к осени запустить серийный кроссовер, не удался. Также есть сомнения, что в серийное производство успеют запустить в указанные сроки кроссовер, чей первый прототип был готов в апреле.