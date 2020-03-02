12 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Сотрудница полиции, эскорт, Тюмень (2020) | Фото: vk.com/ombudsment

В Тюмени сотрудницу полиции обвинили в оказании эскорт-услуг

Сотрудницу тюменского областного управления МВД заподозрили в оказании эскорт-услуг. Информация об этом, проиллюстрированная фотографиями из Instagram, появилась в группе "Омбудсмен полиции" "ВКонтакте", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Запись в группе появилась вечером 28 февраля. Её автор, Benjamin P., советует читателям вспомнить об этой сотруднице, когда "получите по голове от жулика или ссоритесь со своей второй половинкой".

"До службы в полиции являлась танцовщицей GO-GO, clubersha. Злые языки поговаривают об оказании эскорт-услуг высокопоставленным "покровителям", вплоть до сегодняшних дней", - резюмировал автор поста Benjamin P., страница которого, к слову, уже удалена.

Сотрудница полиции, эскорт, Тюмень(2020)|Фото: vk.com/ombudsment

Сотрудница полиции, эскорт, Тюмень(2020)|Фото: vk.com/ombudsment

Сотрудница полиции, эскорт, Тюмень(2020)|Фото: vk.com/ombudsment

В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU сообщили, что на данном этапе не комментируют ситуацию.

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В Тюмени сотрудницу полиции обвинили в оказании эскорт-услуг

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Теги: сотрудница полиции, эскорт, омбудсмен полиции



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