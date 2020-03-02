12 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Центральный рынок (2020) | Фото: yandex.by

В Кургане Центральный рынок полностью изменит облик - там появятся экологически чистые, фермерские продукты

Глава Курганской области Вадим Шумков съездил на Центральный рынок и осмотрел торговые площади.

Скоро рынок изменится до неузнаваемости - там сделают ремонт. Главной "фишкой" обновленного рынка станут экологически чистые, фермерские продукты от производителей из районов Курганской области.

"Основная задача - вернуть былую славу этой торговой точке, создать новые рабочие места и предложить курганцам качественную местную продукцию, сопоставимую по ценам с сетевым сегментом торговли", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Возможно, внутри самого рынка появятся мини-цеха, чтобы местные бизнесмены, у которых нет необходимого оборудования, могли перерабатывать там свою продукцию.

"Курганцам станут доступны как свежая молочная продукция, так и копченные деликатесы. Один такой проект уже готов к реализации - это создание минипекарни", - отметили в пресс-службе.

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В Кургане Центральный рынок полностью изменит облик - там появятся экологически чистые, фермерские продукты

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Теги: Центральный рынок, Курган, ремонт, Вадим Шумков, фермерские продукты



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