12 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Карабаш, больница (2020) | Фото: Накануне.RU

13-летней пациентке урайской больницы ампутировали фалангу из-за халатности медработников

Жительница г. Урай в ХМАО подала в суд на Урайскую окружную больницу медицинской реабилитации с требованием выплаты компенсации морального вреда за травму несовершеннолетней дочери в стенах медучреждения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, девочка пострадала во время занятий на уличном тренажере.

Мама 13-летнего подростка обратилась в соответствующие органы. Городской прокуратурой была проведена проверка, по итогам которой выяснилось, что медицинские работники не осуществляли должного надзора за несовершеннолетней пациенткой. Из-за халатности медработников ребенок получил ушибленную рану правой кисти с неполной травматической ампутацией ногтевой фаланги, сообщил Накануне.RU заместитель прокурора Урая Александр Колесников.

По его словам, несчастный случай является стечением обстоятельств. На деле же Урайская окружная больница медицинской реабилитации неоднократно проверялась Росздравнадзором и окружным департаментом здравоохранения. Несмотря на это, по правилам п. 3 ст. 1073 ГК РФ, если несовершеннолетний навредил себе в стенах образовательной или медицинской организации, которая обязана осуществлять за ним пристальный надзор, организация отвечает за вред, принесенный малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине.

Прокурором города был подан иск в Урайский городской суд о взыскании компенсацией морального вреда несовершеннолетней в связи с некачественным предоставлением услуг по организации пребывания несовершеннолетней в медицинском учреждении. По итогам суд постановил Урайскую окружную больницу медреабилитации выплатить потерпевшей 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Ответчик был не согласен с решением суда и обжаловал его в окружном суде, однако и там прокуратура ХМАО-Югры отстояла права несовершеннолетней. Таким образом, апелляция не была удовлетворена и решение суда первой инстанции осталось без изменений.

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13-летней пациентке урайской больницы ампутировали фалангу из-за халатности медработников

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Теги: Больница, несовершеннолетняя, суд



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