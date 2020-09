Российский саночник Роман Репилов выиграл Кубок мира-2019/20

На финальном этапе в немецком Кёнигзее Роман занял третье место, набрал 765 баллов и сохранил за собой лидерство в общем зачёте.

На второй строчке в общем зачёте расположился итальянец Доминик Фишналлер (749 баллов), следом ещё один россиянин — Семён Павличенко (741).

Viessmann Luge World Cup 2020 🏆🇷🇺 Roman Repilov Overall winner, 2nd Dominik Fischnaller 🇮🇹 and 3rd Semen Pavlichenko 🇷🇺 #LugeLove #Worldcup pic.twitter.com/K0N1z0TV2J

Отметим, что для Репилова это уже второй завоёванный Большой хрустальный глобус. Первый раз он побеждал в сезоне 2016/2017.

Кроме этого, Роман выиграл также малый Кубок мира в спринте.

Добавим также, что Большой хрустальный глобус Кубка мира 2019/2020 выиграли и российские саночники в командной эстафете. Сборная России набрала 431 очко в эстафетном зачёте Кубка мира и разделила первенство со сборной Италии.

Team relay overall winner of Viessmann World Cup presented by BMW together On points Italy 🇮🇹 and Russia 🇷🇺🏆🏆#LugeLove pic.twitter.com/esHCSYGGz3