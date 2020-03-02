12 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2004) |

Депутаты Александровска потребовали остановить уничтожение городской больницы

Восемь депутатов думы Александровска поставили свои подписи под коллективным обращением, в котором рассказали о "безвозвратном уничтожении Александровской городской больницы". Обращение опубликовано в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

О том, что Александровская больница подлежит оптимизации, стало известно весной прошлого года. Ее присоединили к больнице в Березниках. Как говорится в обращении, до начала объединительных процессов и население и врачей убеждали в выгоде оптимизации. Врачам было обещано повышение зарплаты в два раза. Кроме того, говорилось, что будут набраны дополнительные медицинские кадры, в том числе "узкие" специалисты, к населению регулярно должны были приезжать бригады врачей для дополнительных консультаций.

"Но правда оказалась хуже, чем можно было представить. 25 февраля 2020 г. руководством Березниковской городской больницы было объявлено о полной ликвидации в Александровской городской больнице неврологического отделения (поселок Всеволодо-Вильва), хирургического отделения, отделения реанимации. Четыре месяца назад было ликвидировано психиатрическое отделение", - говорится в обращении.

обращение, альянс врачей, оптимизация Александровской ЦРБ(2020)|Фото: vk.com/alyansvrachey_perm

Его авторы указывают, что из Александровской больницы вывозится все оборудование, включая койки. При этом в Березниках не стало ни на одну койку больше.

В Александровском округе Пермского края проживают 28 тыс. человек, во Всеволодо-Вильвенском городском поселении - около 5 тыс. человек. Добираться до березниковской больницы жителям Александровска далеко, неудобно и дорого. Расстояние до Березников составляет 60 километров. При этом прямых рейсов нет - есть только проходящие маршрутки, в которых цена поездки составляет 250 руб.

В минздраве Пермского края пообещали прокомментировать обращение позднее.

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Депутаты Александровска потребовали остановить уничтожение городской больницы

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Теги: Альянс врачей, оптимизация, больница, обращение, депутаты, подписи



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Ранее 02.03.2020 09:50 Мск Минздрав Прикамья не подтвердил информацию депутатов о закрытии отделений в Александровской больнице

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