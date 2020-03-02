12 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Миассе в пищеблоке горбольницы из-за замыкания произошло задымление

В городской больнице № 3 Миасса в пищевом блоке произошло задымление. Пожарный работали по повышенному номеру сложности, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел днем 1 марта. Персонал пищеблока самостоятельно покинули помещение.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что ЧП произошло в электрощитовой. Из-за короткого замыкания произошло оплавление электропроводов без последующего горения. В результате частично пострадал распределительный автомат.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС рассказали, что ранее в больнице было выявлено 88 нарушений и выдано предписание к их устранению. В настоящий момент большая часть недочетов исправлена, специалисты МЧС контролируют эту ситуацию.

В частности, одним из нарушений была устаревшая, некорректно работающая пожарная сигнализация. Она была заменена на более современную.

"Во многом именно она спасла жизнь трём поварам: сработавшие датчики оповестили персонал о происшествии, женщины, в свою очередь, вышли на улицу, позвонили пожарным и сообщили о случившемся руководству больницы", - рассказали в ведомстве.

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В Миассе в пищеблоке горбольницы из-за замыкания произошло задымление

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Теги: больница, задымление, пищеблок, МЧС,



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