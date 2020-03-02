12 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция, полицейская машина, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на Эльмаше исчез 9-летний ребенок

В Екатеринбурге пропал маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивается 9-летний Владислав П. Мальчик пропал в микрорайоне Эльмаш 27 февраля.

Приметы ребенка: рост 130 см, среднее телосложение, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет: черная шапка, темная куртка, черные строгие брюки и черные ботинки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Владислава, следует сообщить об этом по телефону поискового отряда 8-9000-44-02-20, либо по линии 02.

Владислав П., розыск(2020)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, хотя мальчик ушел из дома еще 27 февраля, родители обратились в полицию лишь 1 марта. На розыск пропавшего ребенка ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города.

Напомним, также на Среднем Урале уже два месяца ищут пропавшего после дискотеки молодого человека.

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В Екатеринбурге на Эльмаше исчез 9-летний ребенок

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Теги: ребенок, пропал, Эльмаш, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 03.03.2020 07:53 Мск Пропавший на Эльмаше в Екатеринбурге 9-летний ребенок найден живым

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