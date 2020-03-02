12 Сентября 2020
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Спорт В России Москва
Аделина Сотникова, золото, Олимпиада в Сочи (2016) | Фото:

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры

23-летняя фигуристка Аделина Сотникова, ставшая первой российской олимпийской чемпионкой в одиночном фигурном катании (Сочи-2014), объявила о завершении карьеры. Хотя, строго говоря, это всего лишь формальность: фактически карьера Сотниковой как спортсменки закончилась на следующий сезон после сочинской Олимпиады.
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Таким образом, сейчас в спорте не осталось ни одной действующей олимпийской чемпионки – недавно о приостановке карьеры объявила чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова.

"Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт", — сказала 23-летняя фигуристка в эфире телеканала "Россия 1".

Аделина Сотникова|Фото:

На прошлой неделе Сотникову выписали из больницы после операции, которую провели из-за остеохондроза. Тренер Елена Буянова отмечала, что спортсменке предстоит длительное восстановление.

Если в спортивных соревнованиях Сотникова уже много лет не участвовала, то в ледовых шоу ее постоянно можно видеть. В последние годы вместе с Юлией Липницкой она выступает в ледовых шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры

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Теги: аделина сотникова, спортивная карьера, олимпийская чемпионка, фигурное катание



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