12 Сентября 2020
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Экономика В России
кредитная банковская карта клавиатура кредитка (2010) | Фото:nnm.ru

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Российские банки стали выдавать меньше кредитных карт. В январе 2020 года показатель снизился на 21,7 процента в сравнении с тем же периодом 2019-го, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

В первом месяце 2020 года россиянам выдали 540,2 тысячи кредиток. В денежном выражении выдачи рухнули на 22,7 процента, до 22,8 миллиарда рублей.

Эксперты связывают такие меры с политикой Центробанка, который стремится ограничить рост потребительского кредитования.

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт в России упали в количественном и денежном выражении. Пояснялось, что так сказываются ограничения ЦБ в рознице: с 1 октября банки при выдаче беззалоговых кредитов от 10 тыс. руб. должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) конкретного заемщика - отношение расходов по кредитам к общим доходам.

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Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

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Теги: банки, кредитные карты



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