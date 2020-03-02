Британская газета сообщила о залоге, заплаченном Тиньковым в лондонском суде

Британская газета Daily Express сообщила, что российский бизнесмен Олег Тиньков заплатил залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (более $30 млн), чтобы на время суда в Великобритании по иску американских налоговиков оставаться на свободе. Тиньков пока не прокомментировал информацию.

Между тем, издание утверждает, что это одна из самых крупных сумм, уплаченных в качестве залога. Указывается, что до следующего судебного заседания в суде Вестминстера Тиньков будет находиться под постоянным наблюдением, а с 19:00 до 7:00 не должен покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон. Он также должен сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю, передает РБК.

В своем материале Express пишет, что Тиньков "оспаривает экстрадицию в США"; официально о требованиях американской стороны пока не сообщалось.

О претензиях к Тинькову со стороны налоговой службы США стало известно 28 февраля из сообщения TCS Group Holding PLC — головной компании Тинькофф Банка. В компании утверждают, что речь идет о неких налоговых спорах, и что Тиньков участвует в судебных заседаниях как частное лицо, и что ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы. По данным TCS, слушания будут проходить с февраля по апрель. В Тинькофф Банке ранее говорили, что компания сама сообщила об участии Тинькова в судебных слушаниях, чтобы соблюсти нормы, предъявляемые к публичной компании (ее акции торгуются как в Москве, так и в Лондоне).

Daily Express пишет, что Тиньков, у которого несколько лет назад был американский паспорт, заплатил неправильную сумму налогов, а в 2013 году сообщил недостоверные данные о своем доходе американским властям.