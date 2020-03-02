12 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Идлиб, Сирия (2020) | Фото: anfrussian.com

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев, передает РИА Новости.

Власти Сирии 1 марта были вынуждены ввести запрет на полеты на фоне резко обострившейся обстановки в провинции.

Любой объект, появившийся в воздухе, сирийские военные будут воспринимать как враждебный и сбивать, пишет Regnum.

Перед этим агентство SANA сообщило, что ВС Турции сбили два самолета военно-воздушных сил Сирии в районе Идлиб.

Ранее сообщалось о гибели 33 турецких военных во время авиаудара сирийцев, после чего турецкая армия нанесла воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск. В Минобороны РФ заявляли, что сирийская сторона без поддержки ВКС России наносила удары по позициям боевиков.

В пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор на фоне эскалации конфликта в Идлибе. Министр обороны Турции Хулуси Акар позже заявил, что Анкара не намерена противостоять России в Сирии в военном плане.

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Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

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Теги: сирия, идлиб, турция, авиация



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