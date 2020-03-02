12 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Овощебаза №4, Иван Обухов (2014) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге напали на фигуранта дела о мошенничестве с землями барда Новикова

Минувшей ночью в Екатеринбурге было совершено нападение на бывшего директора скандально известной овощебазы №4 Ивана Обухова.
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Известно, что Обухов получил ранение. Сейчас в обстоятельствах разбирается полиция.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, на улице встретились две подвыпивших компании, после чего вспыхнул конфликт.

"Что именно они не поделили, сейчас выясняют сотрудники полиции, выезжавшие на место происшествия, скорее всего, причиной могла стать словесная перепалка. Обе стороны опрошены представителями МВД, один из фигурантов имеет судимость за мошенничество. Госпитализация раненому не потребовалась и после оказания медпомощи в больнице он был отпущен. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, применялось травматическое оружие. Впрочем, точно на этот вопрос ответит экспертиза", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что по итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

Напомним, в 2017 году Иван Обухов и еще два человека были осуждены по делу о мошенничестве с землями барда Александра Новикова. Все трое были приговорены к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Впоследствии Обухов досрочно вышел на свободу.

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В Екатеринбурге напали на фигуранта дела о мошенничестве с землями барда Новикова

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Теги: Обухов, нападение, полиция



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