В Березниках после скандала с медиками, которые тащили по асфальту пациента, уволен главврач "Скорой помощи"

После скандала с бригадой врачей, которые волокли по асфальту пациента, уволен главный врач березниковской станции "Скорой помощи" Андрей Соседков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, резонансное видео появилось в группе "ЧП Березники" в соцсети "ВКонтакте". На кротком ролике видно, как медики "грузят" в карету пациента, ведя его под руки. Ноги при этом волочатся по земле. На вопрос возмущённых очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер ответил, что "носилки для больных, а он весь грязный". "А потом тебя повезут на этих носилках!" – добавил медработник. "Ноги у него уже онемели!" – говорит очевидец. На этом кадры обрываются.

Под постом появились сотни гневных комментариев. "У меня несколько знакомых медсестёр, уж что они рассказывают, с каким хамством их с порога встречают, очень обидно за них". "Тут спорный момент на видео. Я не понимаю, пьяный человек? У него инсульт? Инфаркт? Не понять. Как его медики закидывают в машину, тут уж как-нибудь, быстрее бы доставить". "Вы что, не видите, что в "скорой" один водитель и две девушки, по-вашему, они должны эту пьянь таскать на носилках?". "Такие моральные уроды и вашу бабушку с инфарктом так же могут протащить по грязи и швырнуть в карету, хорошо, если вы будете рядом в этот момент и при вас они будут бережнее". "Давайте уволим всех врачей "скорой помощи". Кто завтра к вам приедет? У них зарплата большая? Нет, люди на энтузиазме работают".

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова написала в своём Instagram, что "сразу же после случившегося глава региона Дмитрий Махонин поручил тщательно разобраться в данной ситуации".

"Специалисты минздрава сначала провели документальную проверку. После они вместе с главным внештатным специалистом по скорой помощи Аркадием Балахонцевым выехали в Березники для проверки информации о случившемся. Комиссия проверила наличие необходимых средств для транспортировки пациентов в карете "скорой помощи"", - отметила Мелехова.

Бесплатную скорую медицинскую помощь оказывают всем, кто в этом нуждается, напомнила министр.

"В своей повседневной работе медицинские работники должны руководствоваться правилами этики и деонтологии. Созданная комиссия пришла к выводу, что в данном случае грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи. По решению работодателя уволен главврач станции "Скорой помощи" Березников, а участники происшествия привлечены к дисциплинарным взысканиям. Решение об увольнении главврача принято в связи с несколькими резонансными случаями с городской "скорой помощью". Сейчас обязанности главного врача исполняет его заместитель", - резюмировала министр.