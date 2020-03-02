Британский премьер Борис Джонсон станет отцом в шестой раз и мужем – в третий

55-летний британский премьер-министр Борис Джонсон и его 31-летняя девушка Кэрри Саймондс ждут ребенка. Об этом последняя сообщила на своей странице в Instagram. Она также добавила, что еще в конце прошлого года бойфренд сделал ей предложение руки и сердца, так что, возможно, в начале лета ребенок появится уже в законном браке.

"Многие из вас уже знают, но для моих друзей, которые еще не в курсе: мы обручились в конце прошлого года и у нас будет ребенок, который родится в начале лета. Чувствую себя невероятно счастливой", - написала Саймондс.

Для Саймондс ребенок будет первым, а вот у Джонсона есть четверо детей, рожденных в законном браке, а также внебрачный ребенок, которого он признал не сразу. Таблоиды также подозревают, что внебрачных детей у любвеобильного Джонсона может быть гораздо больше. С предыдущей женой Борис прожил в браке более 20 лет и развелся официально только в феврале этого года (а по некоторым данным – развод еще официально не оформлен).

Как пишет британский Tatler, Саймондс – идеальный пример миллениала-консерватора. Дочь медиамагната, Кэрри росла в престижных районах Лондона и посещала элитные школы Годольфин и Латимер. В 2010 году – в возрасте 22 лет – девушка пришла работать в политический пиар. Она начала работать в парламенте, приобрела полезные связи и влияние. Кэрри стала настолько влиятельна, что смогла заткнуть критиков-моралистов, когда стало известно об их с Борисом романе (он старше девушки на 20 лет и был в браке на тот момент). Амбиции, стервозность, энергичность – такими словами характеризуют новую "первую леди" Великобритании.

В прошлом году Саймондс вроде как оставила политику и начала работать с некоммерческими организациями (прямо Клэр Андервуд из "Карточного домика"), но, как говорят, возвращение влияния Джонсона и его самого в большую политику – ее рук дело.