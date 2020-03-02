Путин может возглавить списки "Единой России" на выборах в Госдуму

СМИ узнали о возможной стратегии "Единой России" для ближайших думских выборов. Так, "Коммерсант" пишет со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, что партия сделает ставку на одномандатные округа.

За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, "Единая Россия" при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах. Помочь партии выставить проходных кандидатов может "Общероссийский народный фронт". Также источники издания не исключают сценария, при котором на думских выборах списки "Единой России" возглавит Владимир Путин.

По данным ВЦИОМа, в середине февраля рейтинг ЕР составлял 32,7%, по оценкам экспертов, партия может рассчитывать примерно на 43–45% голосов по спискам, но реально получит больше мандатов за счет партий, которые не смогут преодолеть барьер в 5%. Если они суммарно получат 20% голосов, это обеспечит ЕР возможность забрать 54–56% мандатов по списку, или 121-127 депутатских кресел из 225. Конституционное большинство составляет 300 мандатов, так что единороссам понадобится еще примерно 180 мандатов по округам.

Напомним, что рейтинг самого Путина продолжает падение с момента объявления реформы по повышению пенсионного возраста в 2018 году. Только 35% доверяют в настоящее время президенту России. По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг главы государства снизился на 4 процентных пункта, выяснили социологи "Левада-центра". В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%. Таким образом, за два года он упал на 24 п. п. – почти в два раза.

Социолог Борис Кагарлицкий полагает, что сейчас решается вопрос о том, нужен ли сам Путин для дальнейшего транзита власти. "В дальнейшем нарисовать-то [рейтинги] можно все, что угодно. Вопрос в том – нужно ли им будет это рисовать? Ведь проблема не в том, поддерживает Путина население или нет, это никого не волнует, а волнует то, что сама правящая элита хочет получить от Путина и благодаря Путину. И насколько ей нужен Путин для следующего политического цикла, и вообще когда начнется этот политический цикл? Вот реальные вопросы, а все остальное - как рисуют, так и будут рисовать", - считает он.