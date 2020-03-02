В Конституции может появиться пункт о добровольной службе в армии

Партия "Яблоко" подготовила новую порцию поправок к Конституции, которые сегодня будут предложены президенту и парламенту.

Среди них — добровольный призыв в армию, запрет частных военных организаций в России и запрет для россиян становиться наемниками в военных конфликтах. Другая часть поправок — реакция на дело "Сети" (организация запрещена в РФ): любые заявления подсудимых и свидетелей о пытках должны будут сразу заставлять правоохранителей заводить уголовные дела и проводить расследования.

Как говорят политологи, власть не будет поддерживать или заимствовать предложения партии, так как инициативы не совпадают с народной повесткой, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Документ предусматривает наказание от штрафов до четырех лет лишения свободы.

Так, предлагается внести изменения в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ.

Ранее на рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству официально была внесена поправка, предлагающая провести голосование по изменениям в Конституцию 22 апреля. Эта среда будет нерабочим днем. Такой вариант обсуждался на встрече рабочей группы по подготовке поправок с президентом России Владимиром Путиным.