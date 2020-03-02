12 Сентября 2020
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ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Россиянам будут выдавать ипотеку под 2,7% на курортах

Россияне смогут получить кредиты на покупку квартиры под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края.

Минсельхоз региона утвердил список городов, в который попали 1 тыс. 687 населенных пунктов.

Среди них станица Анапская, входящая в состав городского округа Анапа, курорт Архипо-Осиповка, село Высокое в пригороде Адлера, село Галицыно недалеко от Красной Поляны, село Лермонтово у Джубги, а также Абрау-Дюрсо.

Воспользоваться льготными условиями могут практически все желающие независимо от места жительства, пишут "Известия".

НапомнимВладимир Путин пока не уверен, что 2-процентная ипотека как на Дальнем Востоке будет распространена на другие регионы страны, находящиеся за Уралом.

"В принципе, конечно, все возможно, но нам надо посмотреть, как ипотека пойдет на Дальнем Востоке, посчитать, и на ясном глазу принимать решение", - заявил президент во время большой декабрьской пресс-конференции.

При этом президент отметил, что в Сибири и Зауралье будут поддерживаться демографические и другие программы поддержки. А "на Дальнем Востоке депопуляция происходит гораздо быстрее, чем в других субъектах РФ", прокомментировал Путин.

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Россиянам будут выдавать ипотеку под 2,7% на курортах

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Теги: ипотека, курорты



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