Японцев попросили не скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал жителей страны не поддаваться панике и не верить слухам о нехватке туалетной бумаги в магазинах.

По словам главы японского правительства, слухи "не имеют ничего общего с действительностью". Абэ отметил, что в стране имеются необходимые запасы.

28 февраля в Японии с полок магазинов исчезла вся туалетная бумага. Панику спровоцировали пользователи интернета, где распространилась информация о том, что туалетную бумагу и медицинские маски производят из одинакового сырья. По этой причине якобы Япония столкнется с острой нехваткой туалетной бумаги.

Также в настоящее время повышенный спрос наблюдается на кусковое мыло и дезинфицирующие средства, в том числе антибактериальные жидкости и гели для рук, сообщает "Российская газета".

Тем временем, пока по всему миру из аптек исчезают медицинские маски, эксперты пытаются убедить население в почти полной бесполезности этих средств в случае эпидемии. А пока эпидемии нет – есть смысл сделать акцент на другие методы профилактики, например, банальное мытье рук.

"Маска может предотвратить распространение инфекции, если вы уже заболели, чихаете и кашляете. Но отфильтровать воздух, поступающий в организм здорового человека, обычная медицинская маска не может, нет свидетельств того, что это помогает", - рассказал на пресс-конференции президент Института Роберта Коха (Германия) Лотар Вилер.

В Германии поставщики медицинских товаров и сети аптек, как и в России, сообщают о дефиците масок. Многие авиакомпании стали раздавать маски на борту самолетов, также маска стала самым популярным аксессуаром на Неделе моды в Париже.