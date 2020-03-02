Призывники будут получать оклад в 2 тысячи рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении постоянного оклада для военных ВС России, которые проходят службу по призыву.

Он составит 2 тыс. руб. в месяц. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, документ унифицирует денежное довольствие призывников, проходящих службу в Вооруженных силах, МЧС и Росгвардии. Для них предлагается установить единый размер денежного довольствия — 2 тыс. руб., а также надбавки за риск, командование воинским подразделением и работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

В законопроекте также предусмотрена индексация выплаты. Указано, что в этом году она будет двойной — за 2019 и 2020 годы.