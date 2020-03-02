Кокорин забил свой первый гол после освобождения

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, который в настоящее время наводится в аренде в команде "Сочи", забил первый гол в матче против тульского "Арсенала".

Это случилось впервые после освобождения спортсмена из колонии. Кокорин отличился забитым мячом на 64-й минуте матча, сообщает Lenta.ru.

Напомним, Кокорин хочет контракт на четыре года с "Зенитом" на €4 млн в год.

Однако футболисту питерский клуб может предложить лишь контракт на 2,5 года с зарплатой в €2,5 млн в год. Действующий договор с клубом истекает летом 2020 года.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о непонятной ситуации с Кокориным. Недавно стало известно, что футбольный клуб "Сочи" арендовал Кокорина до конца сезона. Однако сам футболист заявил, что хотел бы остаться в "Зените" и никуда уходить не намерен. За это игрока отстранили от работы с основной командой и отправили в "Зенит-2".

Напомним, что 17 сентября Мамаев и ещё один экс-игрок сборной России Александр Кокорин вышли на свободу из исправительной колонии в Белгородской области по условиям условно-досрочного освобождения. Сидя в тюрьме Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом", в петербургском клубе данную информацию подтвердили.