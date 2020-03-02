Подписан закон о бесплатном горячем питании школьников

Российский президент Владимир Путин подписал закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Учащиеся должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, а меню должно содержать как горячее блюдо, так и горячий напиток.

Ранее в Госдуму был внесен проект поправок в федеральный бюджет, предусматривающий расходы на социальные инициативы из послания президента Федеральному собранию. В частности, на 2020 год на горячее питание младших школьников в федеральном бюджете предусмотрен 21 млрд руб.