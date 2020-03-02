АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada

Автомобили LADA подешевеют уже в марте.

АвтоВАЗ намерен предложить скидки на них. Ряд моделей может подешеветь от 10 до 50 тыс. руб. В рамках дисконтной кампании действует программа "Trade-In", позволяющая приобрести машины со скидкой в 20 тыс. руб. LADA 4×4 будет продаваться со скидкой в 30 тыс. руб., LADA XRay Cross станет дешевле на 20-30 тыс. руб. Также предлагаются скидки по ряду других программ компании, сообщает ToDay News Ufa.

Как сообщалось, первое место по количеству проданных автомобилей в 2019 году заняло семейство Lada Granta - 135 831 экземпляр по итогам 2019 года, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

В сравнении с 2018 годом - плюс 29 506 покупателей. Далее идет Lada Vesta - плюс 3 095 автомобилей к 2018 году и итоговый результат 111 459 проданных машин.

Замыкает тройку модель Kia Rio, которую купили 92 475 россиян.

Тем временем, автоэксперты сообщили, что нового подготовил "АвтоВАЗ" в 2020 году.

Среди новинок автозавода отмечается обновленная LADA 4X4 "Нива", городской компакт-кроссовер по мотивам XCode, новый автомобиль с наименованием Van, концептуальная модель второго поколения LADA Granta, а также обновленные модели LADA XRay и LADA Vesta.

С 2012 года компания выпускает LADA Largus. Стало известно, что "АвтоВАЗ" работает над обновлением модели.

Кроме этого, автопроизводитель может представить прошедший сертификацию универсал LADA Vesta Sport.