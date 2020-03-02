Услуги ЖКХ станут дешевле из-за теплой зимы

Стоимость отопления в российских жилых домах будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ.

На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

По данным министерства, если по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика, сообщают "Известия".

Как сообщалось, Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение услуг ЖКХ за долги.

Законопроект подготовил депутат Алексей Куринный. Причиной внесения его инициативы стали жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за соседей-должников.

Намерение поддержать документ высказали во фракциях ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ.

При этом в Минстрое не видят необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В министерстве отметили, что этот вопрос достаточно урегулирован, а своевременна оплата ЖКУ является обязанностью граждан.