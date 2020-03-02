СМИ: в российском правительстве появилось новое правило

С назначением Михаила Мишустина премьер-министром России, в кабмине появилось новое правило.

Как пишет Bloomberg, теперь рабочие совещания в правительстве начинаются в 9 утра. "Вопреки традиции, Мишустин назначает рабочие совещания с подчиненными на 9 утра — практически на рассвете по московским меркам", — сообщает агентство.

По сравнению со своим предшественником Дмитрием Медведевым, Мишустин показал себя эффективным управленцем в качестве главы Федеральной налоговой службы, отмечает Bloomberg.

Как сообщалось ранее, Михаил Мишустин обязал вице-премьеров ходить на общие совещания правительства еженедельно по утрам (начало в 9 утра). В понедельник, 10 февраля, Мишустин провел первое такое совещание, на котором, в частности, призвал министров не раздавать обещания о выделении денег из Резервного фонда правительства, а также пообещал провести ревизию бюджетных планов на ближайшее время и не исключил, что они могут быть пересмотрены в пользу увеличения финансирования нацпроектов.