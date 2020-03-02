В Совфеде прокомментировали расширение программы маткапитала

Расширение программы материнского капитала в России положительно влияет на настроения людей и их уверенность в завтрашнем дне, сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Он также назвал подписание соответствующего закона давно ожидаемой инициативой главы государства. "Это действительно очень серьезное, принципиальное изменение: перенос поддержки семьи со второго ребенка на первого, добавляется 150 тыс., меняется порядок оформления, уменьшается количество документов, которые нужно собирать", — отметил сенатор, сообщает RT.

Напомним, программа материнского капитала в России расширится, закон подписан президентом Владимиром Путиным - он опубликован на портале правовой информации.

С января этого года при рождении или усыновлении первого ребенка мамы и папы получат 466 тыс. 617 руб.

Закон также позволит более гибко использовать материнский капитал за рождение второго ребенка - за второго и последующих детей сумма увеличится до 616 тыс. 617 руб.