Московские медслужбы не подтверждают наличие коронавируса у пациента

Окончательный диагноз у пациента, который находится в инфекционной больнице №1 в Москве с подозрением на коронавирус, еще не установлен, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.

Отмечается, что пациент продолжает проходить комплекс диагностических мероприятий. Его точный диагноз станет известен только после получения результатов исследований.

Как сообщалось, в Москве специалисты управления Роспотребнадзора подтвердили, что мужчина с подозрением на коронавирус находится в столичной инфекционной больнице №1 - это Давид Б., который недавно вернулся из Италии.

Информацию подтвердили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Известно, что сейчас идет этап диагностики, пока окончательный диагноз не установлен.