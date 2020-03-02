12 Сентября 2020
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Ростсельмаш (2020) | Фото: &quot;Тюменьагромаш&quot;

Компания Ростсельмаш принимает гостей из Свердловской области

25 февраля группа аграриев Свердловской области посетила компанию Ростсельмаш по программе "Один день на Ростсельмаш".

Визит был организован компанией Ростсельмаш совместно с официальным дилером АО "Тюменьагромаш" уже в десятый раз. На предприятие в г. Ростов-на-Дону прибыли руководители и инженеры хозяйств Свердловской области для того, чтобы увидеть весь процесс создания агромашин изнутри. Гостей ждала обширная программа мероприятия, которая включала брифинг специалистов компании по интересующим вопросам, презентацию нового кормоуборочного комбайна RSM F 2650, а также тест-драйв тракторов RSM 2375 и RSM 3435.

Ростсельмаш(2020)|Фото: "Тюменьагромаш"

Во второй части участников программы ждала экскурсия по территории компании с посещением лазерного цеха, цеха сборки зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, цеха сборки тракторов.

Аграрии признаются, что производство современных сельхозмашин поражает: гости увидели, как действуют высокоточные лазерные комплексы, оценили ювелирную резку металла, роботизированную сварку, конвейерную сборку готовых узлов.

Николай Губин, глава КФХ Губин из Свердловской области, признается, что предприятие производит поистине грандиозное впечатление:

"Можно не только отследить всю технологическую цепочку, качество производства и сборки, но и оценить масштаб. Само производство уже многое говорит об уровне техники".

Ростсельмаш(2020)|Фото: "Тюменьагромаш"

Целью таких визитов является не только ознакомление руководителей и инженеров хозяйств с основными этапами производства, уровнем производственных мощностей, перспективными разработками, но и получение сотрудниками предприятия обратной связи от тех, для кого они работают. Ведь обмен мнениями помогает учесть предложения и пожелания при создании новых и усовершенствовании зарекомендовавших себя моделей.

Ростсельмаш(2020)|Фото: "Тюменьагромаш"

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Компания Ростсельмаш принимает гостей из Свердловской области

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Теги: Ростсельмаш, Тюменьагромаш, RSM F 2650, RSM 2375, RSM 3435, Один день на Ростсельмаш



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