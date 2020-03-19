Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка-расчленителя Соколова

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение в отношении Олега Соколова - историка, который убил и расчленил свою подругу, молодую аспирантку Анастасию Ещенко.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката, из обвинительного акта следует, что Соколов убил Ещенко в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. Также действия расчленителя не связаны с необходимой обороной, либо с превышением ее пределов.

Напомним, Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину.

По 222-й статье обвинение Соколову было предъявлено в конце февраля 2020 года. В квартире у историка нашли обрез мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17. Из этого оружия, по версии следствия, были произведены выстрелы в висок Ещенко после того, как она потеряла сознание в результате попытки ее задушить. Причиной смерти девушки, согласно выводам экспертов, стали именно огнестрельные ранения головы.